Средний размер выданных ипотечных кредитов в III квартале 2020 года составил 2,66 млн рублей, по сравнению с предыдущим кварталом он вышел на рекордные значения. Во II квартале показатель был равен 2,45 млн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 9,8% (в III квартале 2019-го — 2,43 млн рублей).

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в сентябре 2020 года был отмечен в Москве (5,9 млн рублей), Московской области (4,41 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,53 млн рублей), а также в Приморском крае (3,28 млн рублей) и Ленинградской области (3,12 млн рублей).

Наивысший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов в сентябре продемонстрировали Омская (плюс 22,9%) и Волгоградская (плюс 19,9%) области, Ставропольский край (плюс 17,6%), а также Московская (плюс 17%) и Вологодская (плюс 16,3%) области. Единственным регионом из топ-30, в котором средний чек по ипотеке сократился, оказалась Свердловская область (минус 0,3%).