Более 8 млн российских семей воспользовались средствами материнского капитала с начала действия программы, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«С момента запуска материнского капитала его получили более 10 миллионов семей, более 8 миллионов семей уже распорядились его средствами. На федеральном уровне также предусмотрены ежемесячные пособия для семей с детьми от 0 до трех лет, от трех до семи лет. Дополнительно для поддержки семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, с 2013 года реализуется программа оказания помощи на основании социального контракта. В 2020 году в рамках пилотного проекта были выделены 7 млрд рублей 21 субъекту Российской Федерации», — сказала Баталина, которую цитирует пресс-служба ОНФ.

Минтруд оценил выплаты по маткапиталу за время пандемии Значительное количество семей с детьми сегодня имеют очень низкие доходы — ниже среднедушевого уровня.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.