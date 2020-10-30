Московская биржа расширяет список инструментов с поддержкой отрицательных цен, сообщается на сайте площадки.

«Московская биржа с 19:00 2 ноября 2020 года расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent», — отмечается в релизе.

Как уточняется, это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов.



На Мосбирже функционал отрицательных цен доступен с июля 2020 года. На первом этапе поддержка отрицательных цен была внедрена для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil.