Московская биржа расширяет список инструментов с поддержкой отрицательных цен, сообщается на сайте площадки.
«Московская биржа с 19:00 2 ноября 2020 года расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent», — отмечается в релизе.
Как уточняется, это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов.
На Мосбирже функционал отрицательных цен доступен с июля 2020 года. На первом этапе поддержка отрицательных цен была внедрена для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil.
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