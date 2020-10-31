Банк «Уралсиб» запустил бесплатный онлайн-сервис по формированию деклараций УСН («Упрощенная система налогообложения») и ЕНВД («Единый налог на вмененный доход») для предпринимателей, говорится в релизе финучреждения.

«Сервис размещен на сайте nalog.uralsib.ru, он позволяет сформировать декларацию быстро, в несколько шагов. Сервис автоматически заполнит большинство полей на основе информации из открытых баз ЕГРЮЛ/ЕГРИП, произведет все нужные расчеты и внесет все данные в актуальный бланк декларации УСН или ЕНВД без ошибок», — сказано в сообщении.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать тип декларации, заполнить необходимые поля и сформировать документ в удобном формате — Exсel, PDF.