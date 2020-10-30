У Home Credit Group будет новый руководитель бизнеса в России. Как сообщили в Хоум Кредит Банке, Дмитрий Пешнев-Подольский назначен его главным исполнительным директором, а после согласования его кандидатуры с ЦБ вступит в должность председателя правления кредитной организации.

«Под руководством Дмитрия банк продолжит цифровую трансформацию для укрепления лидерских позиций в потребительском кредитовании. Ключевым фокусом его работы станет диверсификация и масштабирование бизнеса, а также развитие стратегических партнерств», — отмечается в релизе «Хоум Кредита».

«Хоум Кредит» всегда был известен лидерскими позициями в потребительском кредитовании. Сейчас наши амбиции распространяются на лидерство в работе с электронной коммерцией. Мы готовы к новым стратегическим партнерствам. К диверсификации бизнеса, которая распространяется далеко за рамки потребительского кредитования, и цифровой трансформации», — отметил новый руководитель российского бизнеса Home Credit.

В сообщении банка уточняется, что Юрий Андресов станет председателем его консультационного совета. «Для обеспечения преемственности и непрерывности бизнеса на переходный период Юрий также останется председателем правления банка. Юрий и Дмитрий уже несколько недель работают вместе», — отмечается в релизе. Андресов работает в Хоум Кредит Банке с 2003 года, в том числе с 2015-го — в должности председателя правления.

Дмитрий Пешнев-Подольский работал на руководящих должностях в ведущих финансовых организациях, отмечают в «Хоум Кредите». До прихода в этот банк он занимал должность председателя правления БКС Банка. До этого в должности первого вице-президента руководил бизнесом private banking в Газпромбанке, а также занимал руководящие посты в Альфа-Банке и ФК «Уралсиб».



Пешнев-Подольский с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ, имеет степень магистра делового администрирования, полученную в рамках совместной программы LSE, NYU Stern и HEC Paris. Также является выпускником Стэнфордской высшей школы бизнеса.