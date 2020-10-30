Росимущество не будет выкупать акции ВТБ у «Открытия», пакет планируется продать, заявил журналистам на форуме «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин.

«Росимущество его не будет выкупать. Мы считаем, что есть возможность реализовать его в рынок, причем для нас, конечно, наиболее благоприятной была бы покупка крупными инвесторами финансовыми, это могут быть и пенсионные фонды. Такая заинтересованность, на наш взгляд, имеется», — отметил он.

Глава ВТБ добавил, что сейчас этот вопрос не обсуждается и решающим будет согласие банка «Открытие» и Центробанка. «Я так понимаю, что на сегодня менеджмент «Открытия» считает, что ценовой уровень не очень устраивает их. И они, видимо, хотят подождать, когда цены на акции могут подняться», — сказал Костин.



Напомним, структурам банка «Открытие» принадлежит порядка 15% акций ВТБ. В марте 2020 года замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин прорабатывает вопрос выкупа пакета за счет средств Фонда национального благосостояния.