Для банков цифровые нововведения пока убыточны, но внедрение необходимо в рамках борьбы за клиента. Об этом заявил в интервью BFM.Ru президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Отвечая на вопрос о, возможно, известных ему исследованиях на тему повышения эффективности экономики за счет цифровизации, глава ВТБ сказал: «По крайней мере для банков все эти цифровые примочки на самом деле пока убыточны».

«Но сейчас идет борьба за клиента, а он все больше требует цифровизации основной банковской деятельности», — констатировал топ-менеджер.

«У нас сегодня 60% клиентов депозиты вносят через телефон, никто в банк не приходит. Здесь, если ты не будешь впереди, ты потеряешь аудиторию. Поэтому банки будут внедрять это, и российские банки достаточно продвинутые в этом смысле по сравнению с европейскими — и СберБанк, и ВТБ. Это нужно делать. У нас выбора нет, и мы вкладываем большие средства и прилагаем большие усилия, чтобы внедрить цифровые процессы во все банковские операции», — рассказал банкир.

При этом Костин признался, что он — «один из немногих людей, которые все-таки считают необходимым обратить внимание на темные стороны процесса цифровизации».

«Любой современный процесс должен развиваться, приветствоваться; понятно, что это развитие нашей цивилизации. Но как у любого революционного изменения, у цифровизации есть множество недостатков. Мы видим это и по своим детям, и по уровню вовлеченности в цифровую жизнь… Переход человека исключительно в «цифру», его привязанность к гаджетам... я всегда смеюсь над этим, ведь сегодня цифровизация не экономит время — она тратит его!» — заметил глава ВТБ.

«Информация легкодоступна, но она не запоминается, не удерживается, не осмысливается», — добавил он.

По словам Костина, вторая сторона — защита персональной информации. «Может, кому-то и наплевать, но сегодня не только государство, а в большей степени частные компании — все заинтересованы знать о тебе всё. В общем-то вроде бы из добрых побуждений: они считают, что чем больше они знают, тем лучше смогут удовлетворить твои потребности. Тем не менее все знания о том, что ты ешь, пьешь, когда встаешь или ложишься, собираются в больших количествах. И будет еще больше! Big Data — это будущее, любая компания мечтает знать всё о своем клиенте, и тогда он будет с потрохами твой», — рассуждает банкир.



«Этот рынок нужно регулировать, защищать человека… от такого огромного вторжения цифровизации в частную жизнь. Я думаю, что на эти вопросы надо обращать внимание. Это не значит, что процесс цифровизации должен остановиться, но каким-то образом права человека должны защищаться и в этой сфере», — заключил глава ВТБ.