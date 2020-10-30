ВТБ планирует строить аналог своей инвестиционной платформы в Германии и смотрит на некоторые азиатские рынки, в частности на Вьетнам, рассказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов на форуме «Россия зовет!».

Ранее сегодня в интервью «Коммерсанту» Потапов сообщил, что «ВТБ Капитал» будет строить аналог «ВТБ Мои инвестиции» в Германии, поскольку в этой стране у ВТБ есть банковская лицензия.

«Мы смотрим на некоторые азиатские рынки. У меня сейчас лежит полный анализ вьетнамского рынка, может быть, мы пойдем во Вьетнам», — рассказал журналистам Владимир Потапов.

При этом он добавил, что ВТБ сделает все возможное, чтобы развивать финансовый центр в России. Для этого нужно менять регулирование, отметил Потапов.

«Мы должны притягивать клиентов в нашу страну. У нас хорошая платформа, мы должны по крайней мере иметь возможность удаленной идентификации для стран ЕврАзЭса, мы должны дать возможность доступа к российским биржам», — считает глава «ВТБ Капитал Инвестиции».