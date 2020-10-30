Говорить о быстром, V-образном росте мировых экономик пока не приходится, согласились участники форума «Россия зовет!». Управляющий директор TS Lombard Кристофер Гранвилль счел, что для описания процесса скорее подойдет буква K.

«Если говорить о быстром восстановлении в форме английской буквы V, то ситуация [с пандемией в мире] еще нестабильна, здесь многое еще предстоит сделать правительствам и экономикам», — сказал директор по институциональным вопросам и главный экономист Generali CEE Holding B.V. Мирослав Сингер. По его мнению, к экономическому росту отдельные страны вернутся примерно через год. «Быстрее всех оправится Юго-Восточная Азия», — считает он.



Глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors CFA Стефан Хофрихтер согласился с ним, что относительно «роста в виде букв V или U сохраняется серьезная неопределенность, связанная с вирусом и течением пандемии».

В свою очередь управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль заявил, что считает сложным сохранять оптимизм в текущей ситуации.

«Если говорить о различных кривых восстановления в виде тех или иных букв — то ли V, то ли U, — то я бы предложил использовать букву K. Это хорошая буква, она присутствует и в английском, и кириллическом алфавитах. Она показывает, что, когда что-то идет вверх, что-то другое неминуемо идет вниз», — сказал Гранвилль.

По его словам, эта буква наглядно показывает, что происходит с объемом производства, и говорить о том, что он восстановится уже в следующем году, слишком оптимистично.



«Возвращение уровня производства к показателям 2019-го года было бы прекрасно, но даже в этом случае надо понимать, что оно глобально снизилось по сравнению с уровнем, который был до глобального кризиса 2008 года. Мы приблизились к текущему кризису в тот момент, когда экономика развитых и даже развивающихся стран уже находилась фактически в стагнации», — считает он.

Ранее о том, что мир после пандемии живет «под знаком буквы К», говорил в интервью телеканалу РБК главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

«К-образное движение экономики — когда некоторые сферы экономики чувствуют себя отлично, а остальные — в очень плохом состоянии», — говорил он, поясняя, что авиаперевозчики, развлекательный бизнес, отели и рестораны сильно пострадали из-за пандемии. К III кварталу 2021 года, допускает Якобсен, возможна череда банкротств: компании не смогут решить накопившиеся проблемы — вырастет безработица.

По словам эксперта, разделение на тех, у кого все хорошо, и тех, у кого все плохо, причем не только в экономике, но и в политике, останется ключевым фактором в 2021 году.