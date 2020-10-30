Пандемия коронавирусной инфекции очень сильно изменила потребительские вкусы и предпочтения россиян. Такое мнение в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» высказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

«Сейчас мы наблюдаем некий феномен того, что городское население начало исход из мегаполисов. Пока еще рано говорить о том, насколько это повлияет на оплату труда работников. Но уже сейчас мы можем сказать, что наши потребительские вкусы и предпочтения очень сильно изменились, как изменился сам факт того, как мы совершаем покупки», — отметил он.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщала, что россияне в период самоизоляции в апреле, в разгар пандемии, сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем прошлого года. По данным банка, в апреле сильнее всего сократились покупки в офлайн-магазинах — на 35% в годовом выражении. Онлайн-заказы упали на 30%, хотя их доля в общем объеме трансакций выросла на 11 процентных пунктов — до 34%.