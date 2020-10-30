Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 61 копейку к предыдущему закрытию и составил 79,4875 рубля. С начала торговой сессии было проведено 47 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 78,765—79,5425 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 92,465 рубля, увеличившись на 47 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,2 тыс. сделок на 301,5 млн евро по курсам от 91,9725 до 92,9025 рубля за евро.



Доллар США сохраняется в сильной позиции, хотя ему и не удается пока обновить свои локальные максимумы в паре с рублем, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Американец» торгуется около 79,33 рубля, в октябре он подорожал на 2,8%, за период с января по октябрь — на 28,9%. Получается, россияне за это время стали беднее почти на треть. Евро вырос до 92,75 рубля, за октябрь он укрепился на 2%. С начала года и по сегодняшний день курс евро в России вырос на 33,9%», — комментирует эксперт.

Впереди выборы в США и спад деловой активности в ЕС. Новая неделя на рынках капитала будет крайне волатильной с постоянной сменой настроений, предупреждает аналитик.