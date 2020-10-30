АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне «AA+(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-Банка на российском финансовом рынке», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, банк сохраняет устойчивую способность выдерживать отток клиентских средств с умеренным запасом в базовом сценарии расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ). Сбалансированная структура фондирования обусловлена адекватной диверсификацией по источникам (доля средств физических лиц — 38,3% на 30 июня 2020-го) и кредиторам (доля крупнейшего кредитора — 3,1%, десяти крупнейших групп кредиторов — 9,8% обязательств).

АКРА отмечает в целом стабильное качество кредитного портфеля банка в первой половине 2020-го, что связано прежде всего с преобладанием среди заемщиков крупнейших компаний с высоким кредитным качеством. «Задолженность, отнесенная к стадии 3 по МСФО 9, составляет 4,3% (включая долю NPL90+ в размере 2%). Кроме того, доля прочих потенциально проблемных (по методологии АКРА) кредитов составила еще 1,25% совокупного кредитного портфеля банка», — заключили эксперты.

