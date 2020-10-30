Объем выданных в сентябре ипотечных кредитов в России впервые превысил 500 млрд рублей, свидетельствует статистика Банка России.



Согласно данным регулятора, объем предоставленных в сентябре кредитов составил 503,5 млрд рублей, по сравнению с августом это рост на 28,3%. Предыдущий за последние несколько лет максимум по выдаче был зафиксирован в августе этого года — 392,3 млрд рублей. Всего в сентябре было выдано 198,7 тыс. ипотечных кредитов.

При этом уровень проникновения ипотеки в России невысок. Как в четверг заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, лишь 6% россиян имеют ипотечные кредиты.