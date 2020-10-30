Опорный банк оборонно-промышленного сектора — Промсвязьбанк (ПСБ) — предложил Росимуществу увеличить его уставный капитал на 31,8 млрд рублей. Такое решение было принято советом директоров банка, говорится в материалах кредитной организации.



Состав совета директоров оборонного банка не раскрывается, а единственным его акционером является государство.

«Докапитализация является плановой, — сообщил РБК представитель Промсвязьбанка. — В рамках стратегии развития банка на текущий момент принято решение о докапитализации на 20 миллиардов рублей». По его словам, эти средства будут направлены на финансирование оборонно-промышленных предприятий. Не исключено, что дополнительные 11,8 млрд рублей могут быть переданы в капитал банка до конца года, указал он, добавив, что основная их часть связана с передачей кредитов ОПК из других банков.

Для докапитализации ПСБ планирует провести допэмиссию и выпустить 47 секстиллионов акций. Стоимость одной бумаги, соответственно, будет очень низкой.

Промсвязьбанк был докапитализирован несколько раз. Всего Минфин запланировал выделить на поддержку ПСБ 50 млрд рублей за три года, говорил весной 2019-го замминистра финансов Алексей Моисеев. В 2019 году банк докапитализируют на 10 млрд рублей, заявлял он позднее. Кроме того, капитал ПСБ увеличился на 40 млрд рублей благодаря передаче ему Связь-Банка от госкорпорации «ВЭБ.РФ».