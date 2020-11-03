XVI Международная риск-конференция Russia Risk Conference 2020 пройдет 17 и 19 ноября в режиме онлайн.

Это ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления банковскими рисками. В программу войдут выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.

Russia Risk Conference — традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

Хедлайнеры конференции:

  • Директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов.
  • Сооснователь PRMIA, автор книг по риск-менеджменту, генеральный директор DCRO Дэвид Р Кёниг.
  • Сооснователь RiskMetrics, генеральный директор Generation Blue Алан Лаубш.
  • Экс-директор АКРА, партнер Deloitte Екатерина Трофимова.

Основные темы конференции:

  • Прогнозы по основным макроэкономическим показателям и тенденциям по России и другим странам мира на 2020 и 2021 годы.
  • Ожидания по срокам и траектории выхода из пандемии.
  • Влияние COVID-19 на управление рисками.
  • Корпоративная культура и ее влияние на диалог бизнеса с риск-менеджментом.
  • Операционные риски и профессиональная ответственность персонала и искусственного интеллекта.
  • Направления развития банковского регулирования в России.
  • Стратегическое управление рисками и принятие риска в кризис.
  • Коррекция моделей кредитного риска и новые источники данных.
  • Киберриски и риски информбезопасности.

Организаторы: международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров PRMIA и компания Conglomerat.