XVI Международная риск-конференция Russia Risk Conference 2020 пройдет 17 и 19 ноября в режиме онлайн.
Это ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления банковскими рисками. В программу войдут выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.
Russia Risk Conference — традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.
Хедлайнеры конференции:
- Директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов.
- Сооснователь PRMIA, автор книг по риск-менеджменту, генеральный директор DCRO Дэвид Р Кёниг.
- Сооснователь RiskMetrics, генеральный директор Generation Blue Алан Лаубш.
- Экс-директор АКРА, партнер Deloitte Екатерина Трофимова.
Основные темы конференции:
- Прогнозы по основным макроэкономическим показателям и тенденциям по России и другим странам мира на 2020 и 2021 годы.
- Ожидания по срокам и траектории выхода из пандемии.
- Влияние COVID-19 на управление рисками.
- Корпоративная культура и ее влияние на диалог бизнеса с риск-менеджментом.
- Операционные риски и профессиональная ответственность персонала и искусственного интеллекта.
- Направления развития банковского регулирования в России.
- Стратегическое управление рисками и принятие риска в кризис.
- Коррекция моделей кредитного риска и новые источники данных.
- Киберриски и риски информбезопасности.
Организаторы: международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров PRMIA и компания Conglomerat.