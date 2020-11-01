Платежная система «Мир» с 1 ноября внедряет новый стандарт безопасности операций по картам, устанавливая для банков предельно допустимые значения для переводов, совершенных без согласия клиента, то есть мошеннических, — приближение к ним означает повышенный контроль со стороны платежной системы.



Согласно принятым еще 1 августа правилам платежной системы, общая сумма таких перечислений у банков-эквайеров не должна превышать 0,5% (у банков-эмитентов — 0,05%) от суммы всех операций или 1 млн рублей в месяц. Другой критерий — количество неправомерных оплат должно быть ниже 0,2%, а у банков, которые выпускают карты, — ниже 0,07%.

В платежной системе подтвердили внедрение этого стандарта и отметили, что текущие показатели самих банков в разы ниже установленных предельно допустимых значений.

«Данный стандарт платежной системы «Мир» — типовой документ, который есть у всех платежных систем, позволяющий определить ориентиры для участников рынка и установить границы допустимых значений. Даже отдаленное приближение к этим показателям подразумевает более тщательный мониторинг и контроль операций», — пояснили агентству в пресс-службе «Мира».