Бюджетное финансирование проектов по продвижению технологий 5G, квантовых вычислений и коммуникаций получат не институты развития, а госкорпорации «Ростех», «Росатом» и РЖД, пишут «Известия» . Об этом говорится в новом варианте паспорта федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Президиум правкомиссии одобрил документ, сообщил источник, знакомый с протоколом, информацию подтвердили в «Ростехе».

Как пояснил другой источник, развитие цифровых технологий предполагает две модели финансирования. В первом случае средства выделяются напрямую через госкорпорации, так как они отвечают за развитие технологий. Во втором — финансирование происходит через поддержку проектов институтами развития на конкурсной основе. Институты самостоятельно будут решать, какие проекты и технологии поддерживать. Таким образом, государство снимает с себя ответственность за развитие отдельных технологий, указал источник издания.

Минцифры: выделять частоты операторам для 5G пока преждевременно Основным диапазоном для внедрения 5G в России признан 4,8—4,99 ГГц.

В пресс-службе Минцифры пояснили, что в новую редакцию федерального проекта «Цифровые технологии» отдельно включены те технологии, по которым уже есть дорожные карты: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и 5G. Бюджетные средства на них будут выделены госкорпорациям, так как они отвечают за эти технологии по соглашениям с правительством, сообщили в «Ростехе». Там отметили, что остальные технологии также получат финансирование через институты развития. По технологиям, по которым карты высокотехнологичных направлений отсутствуют, поддержка будет происходить в рамках утвержденных для институтов развития приоритетов, пояснили в Минцифры и АНО «Цифровая экономика РФ».

Правкомиссия уже одобрила дорожную карту «Квантовые коммуникации», разработанную РЖД, сказали в корпорации. На развитие «Квантовых вычислений» до 2024 года направят 23,7 млрд рублей, из них 13,3 млрд рублей — из бюджета, сообщили в «Росатоме». В дорожную карту включены создание на базе российских разработок систем квантовых вычислений, демонстрация «квантового превосходства», запуск пилотных проектов квантовых вычислений на единой облачной платформе и появление собственной технологической и кадровой базы мирового уровня. Дорожная карта по развитию 5G почти готова.

Операторы связи предупредили о как минимум 20-летней окупаемости затрат на 5G Если строить 5G в диапазоне 4,8—4,99 ГГц, то к 2030 году накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и будет расти вплоть до 2040 года, говорится в докладе МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Ростелекома».

По словам экспертов, распределение средств госкорпорациям вместо институтов развития чревато рисками с точки зрения коммерческой выгоды и успеха. Институты развития через инвестиции в стартапы сделают все в разы дешевле и эффективнее, чем госкорпорации. В информационных технологиях у госкорпораций не получится создать коммерчески успешные кейсы, которые будут востребованы, считают эксперты. Но отданная госкорпорации технология — это один ответственный, который, имея внутренние компетенции и привлекая их снаружи, станет ориентиром для рынка.