В ЦБ подсчитали, что при снижении расходов на ведение дел (РВД) страховщиками в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) до 0,8% 15 из 31 страховой организации станут убыточными и потеряют стимулы к работе. При РВД в 0,7% убыточными станут все страховые медицинские организации (СМО), пишет «Коммерсант» . По мнению зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, это возможный вариант развития событий, но вопрос, как это скажется на гражданах — получателях медпомощи, не проработан. В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный тарифной реформе системы ОМС.

Регулятор предлагает совершенствовать работу страховщиков в системе ОМС. По словам Владимира Чистюхина, если говорить о классической страховой медицине и переходе к гибриду ОМС и ДМС, то необходимо сохранять роль компаний в этом вопросе.

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс отметил, что решать проблему финансов в ОМС следует исключительно на базе страховых принципов — когда деньги «идут» за пациентом. ВСС уже отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения по увеличению объема субвенций для территориальных фондов ОМС в 2021 году на 170,8 млрд рублей. Норматив РВД для страховщиков союз предлагает зафиксировать на уровне 1%. Депутат Алексей Изотов из финансового комитета Госдумы сообщил на заседании, что для предотвращения снижения качества медпомощи после реформы он уже внес законопроект об установлении именно такого порога РВД, а также об обязанности ФФОМС вести реестр федеральных лечебных учреждений, но оплачивать их работу через СМО.

По информации главы страховой компании «Капитал МС» Надежды Гришиной, ряд территориальных фондов ОМС при формировании бюджета на 2021 год закладывает на РВД страховщикам лишь 0,5%. По ее словам, это сопровождается «довольно странными аргументами» о неактуальности диспансеризации и информирования населения.