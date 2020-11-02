В течение следующего года 51% компаний в мире и 42% в России планируют увеличить численность специалистов по направлению кибербезопасности, пишет РБК . Об этом говорится в исследовании компании PwC. Часть компаний — 22% в мире и 18% в России — планируют увеличивать штат сотрудников в области кибербезопасности на 5% и более. Исходя из исследований, только в США кандидатов на должности в сфере кибербезопасности на 50% меньше, чем вакансий, отмечается в исследовании. На российском рынке также наблюдается острый недостаток таких специалистов.

В HeadHunter подтверждают, что количество вакансий для специалистов в сфере кибербезопасности в России растет: с января по октябрь 2020-го открыто почти 30 тыс. Показатель конкуренции в этой сфере в 2020 году вышел на уровень двух человек на место, что говорит об остром дефиците, нормальная конкуренция — пять-шесть резюме на одну вакансию, отметили в HeadHunter. Как пояснили в SuperJob, специалисты и руководители в сфере информационной безопасности сегодня наиболее востребованы в IТ- и финансовых компаниях. Конкурс в данном сегменте рынка труда составляет 2,5 резюме на вакансию, что говорит о нехватке специалистов и низком уровне конкуренции.

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Среднерыночная зарплата специалистов по информационной безопасности сейчас составляет в Москве 150 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 130 тыс. рублей, у директоров по информационной безопасности — 320 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно, рассказали в SuperJob. Как отметили в HeadHunter, основной массив зарплатных предложений для подобных специалистов находится в диапазоне от 35 тыс. до 80 тыс. рублей, а зарплатные ожидания ИБ-специалистов — от 35 тыс. до 115 тыс. рублей.

Согласно исследованию PwC, в 2021 году 55% руководителей в мире и 52% в России планируют увеличивать расходы на кибербезопасность. Это произойдет, несмотря на то что большинство руководителей организаций (64%) ожидают снижения выручки. Значительному числу компаний — 26% в мире и 23% в России — придется достигать больших результатов с меньшими затратами, 13% руководителей со всего мира и 17% из России придется работать с прежними бюджетами.

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В PwC отметили, что 58% руководителей со всего мира и 56% из России не уверены в том, что бюджеты на кибербезопасность обеспечивают адекватный контроль за новыми технологиями. Почти половина опрошенных респондентов из России (47%) полностью согласны с тем, что организации могут усилить свои системы кибербезопасности не за счет наращивания затрат, а с помощью автоматизации и рационализации технологий.