Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) работает над законодательным закреплением возможности проведения торгов в электронной форме в качестве основного способа продажи имущества должников, рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов в интервью «Российской газете» .

«Считаю, что установление электронных торгов в качестве основного способа продажи имущества должников в ходе исполнительного производства могло бы стать одним из механизмов совершенствования процедуры реализации арестованного имущества. В настоящее время продолжается работа над законодательным закреплением соответствующих положений», — сказал Аристов.



По его словам, в настоящее время продажа арестованных объектов недвижимости (здания, сооружения, апартаменты, квартиры) осуществляется на торгах в электронной форме в ряде регионов России, но такая форма не является обязательной.



Аристов пояснил, что для целей исполнительного производства электронные торги по продаже арестованного имущества должников обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими торгами.



«Процедура их организации и проведения более прозрачная, а возможность доступа к ним посредством Интернета позволяет привлечь к участию в таких торгах большее количество потенциальных покупателей независимо от того, где фактически находится участник или имущество должника, подлежащее принудительной реализации», — сказал он.

Глава ФССП подчеркнул, что большее количество участников торгов — более высокая вероятность продажи имущества, соответственно, и более высокая эффективность принудительной реализации как составляющей процедуры обращения взыскания на имущество должника в рамках исполнительного производства.

