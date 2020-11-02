Минцифры предложило перенести переход на «преимущественное использование» российского программного обеспечения для владельцев критической информационной инфраструктуры на 1 января 2024 года, а переход на отечественное оборудование — на 1 января 2025 года, пишет РБК . Это следует из опубликованного министерством проекта указа президента. К владельцам критической информационной инфраструктуры относятся кредитные организации, госорганы, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний.

Как указано в пояснительной записке к проекту указа, он подготовлен во исполнение поручения президента России от 2 июля 2019 года в целях обеспечения технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Для этого ее владельцы должны в приоритетном порядке использовать российские аналоги иностранного ПО и оборудования «в случае, если они позволяют по своим техническим характеристикам в полной мере» обеспечить безопасность подобных объектов.

В Госдуме поддержали отсрочку перехода финансовой системы на российское ПО АБР просит отложить переход российских банков на отечественное программное обеспечение с 2021 года как минимум на конец 2024 года.

К софту и оборудованию, предназначенному для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и обмена информацией о них, будут предъявляться дополнительные требования, которые должна будет утвердить ФСБ. Утвердить план перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование владельцы критической информационной инфраструктуры должны до 1 июля 2021 года.

Они должны будут согласовывать использование иностранного софта с Минцифры, а оборудования — с Минпромторгом. Также владельцы критической информационной инфраструктуры должны будут «обеспечить возможность» модернизации, гарантийного обслуживания и технической поддержки зарубежного ПО и оборудования российскими компаниями.

По словам экспертов, многие непрерывные производства, например нефтедобывающие или сталелитейные предприятия, не смогут перейти целиком на отечественные продукты в ближайшие пять — десять лет. Полностью остановить их деятельность для замены оборудования технически невозможно, пока не пройдет его жизненный цикл, который может составлять 10—20 лет. Два источника РБК из числа владельцев критической информационной инфраструктуры также указали на незрелость рынка отечественного ПО и оборудования. По мнению экспертов, и в новые сроки реализовать такой масштабный проект — это трудно осуществимая задача.