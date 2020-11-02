📰 У Банка России достаточно резервов для поддержания рыночного курса рубля при любом раскладе событий, пишет «Российская газета» , ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. Если на выборах 3 ноября победит Джо Байден, до его вступления в должность ожидается курс доллара в районе 85 рублей. Победу Дональда Трампа финансовые рынки будут рассматривать как дополнительный сигнал сохранения политики Федеральной резервной системы и поддержки рынков. Рубль укрепится до 73 рублей за доллар.

📰 За октябрь Минфин разместил на рынке ОФЗ на общую сумму почти 1,5 трлн рублей, причем по плану на текущий квартал общая сумма займов должна составить 2 трлн рублей, пишут «Известия» . Из уже размещенных долговых бумаг треть пришлась на последний аукцион октября: институциональные инвесторы выкупили у ведомства ОФЗ на сумму 436,5 млрд рублей. Наращивание госдолга происходит преимущественно за счет российских банков: 85% объема новых размещений приходится на отечественные финансовые структуры, а доля иностранных покупателей сократилась до 9% от общего числа.

📰 Рост объемов торгов иностранными акциями привел к существенному увеличению комиссионных доходов Санкт-Петербургской биржи, пишет «Коммерсант» . По итогам трех кварталов они выросли в шесть раз до 419 млн рублей. Этот результат могут утроить комиссионные доходы клирингового центра биржи. Впрочем, пока он заметно ниже комиссионных доходов Московской биржи от организации торгов на фондовом рынке.

📰 В 19 из 85 регионов семьям удалось пережить кризис без затягивания поясов, пишет «Российская газета» . Это подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Расходы на каждого члена семьи в среднем выросли с 11,3 тыс. рублей до 20,1 тыс. рублей в месяц. Россияне стали меньше тратить денег на гостиницы, кафе и рестораны, отдых вне дома и культурные мероприятия. Однако на продукты и бытовую технику расходы увеличились.

