📰 У Банка России достаточно резервов для поддержания рыночного курса рубля при любом раскладе событий, пишет «Российская газета», ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. Если на выборах 3 ноября победит Джо Байден, до его вступления в должность ожидается курс доллара в районе 85 рублей. Победу Дональда Трампа финансовые рынки будут рассматривать как дополнительный сигнал сохранения политики Федеральной резервной системы и поддержки рынков. Рубль укрепится до 73 рублей за доллар.
📰 За октябрь Минфин разместил на рынке ОФЗ на общую сумму почти 1,5 трлн рублей, причем по плану на текущий квартал общая сумма займов должна составить 2 трлн рублей, пишут «Известия». Из уже размещенных долговых бумаг треть пришлась на последний аукцион октября: институциональные инвесторы выкупили у ведомства ОФЗ на сумму 436,5 млрд рублей. Наращивание госдолга происходит преимущественно за счет российских банков: 85% объема новых размещений приходится на отечественные финансовые структуры, а доля иностранных покупателей сократилась до 9% от общего числа.
📰 Рост объемов торгов иностранными акциями привел к существенному увеличению комиссионных доходов Санкт-Петербургской биржи, пишет «Коммерсант». По итогам трех кварталов они выросли в шесть раз до 419 млн рублей. Этот результат могут утроить комиссионные доходы клирингового центра биржи. Впрочем, пока он заметно ниже комиссионных доходов Московской биржи от организации торгов на фондовом рынке.
📰 В 19 из 85 регионов семьям удалось пережить кризис без затягивания поясов, пишет «Российская газета». Это подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Расходы на каждого члена семьи в среднем выросли с 11,3 тыс. рублей до 20,1 тыс. рублей в месяц. Россияне стали меньше тратить денег на гостиницы, кафе и рестораны, отдых вне дома и культурные мероприятия. Однако на продукты и бытовую технику расходы увеличились.