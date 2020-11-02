В России началась сокращенная рабочая неделя. Выходной — среда — связан с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

При этом продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час: это предпраздничный день.

Напомним, что это последний «лишний» выходной в этом году. Пока 31 декабря в 2020 году остается рабочим днем, хотя ранее звучало много предложений сделать его выходным.

Что касается следующего года, то премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, что в 2021 году 31 декабря станет нерабочим днем.

Новогодние каникулы, согласно этому же постановлению, продлятся с 1 по 10 января.

В 2021 году жителей России ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21—23), марте (6—8), мае (1—3 и 8—10 числа) и июне (12—14).