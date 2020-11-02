Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 677,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,67% и равнялся 1 059,48 пункта.

Рухнувшая нефть будет давить на рублевые активы, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Перед открытием российских торгов в ноябре картина складывается нерадостная: более чем на 3% падает нефть, уйдя в район 36,7 доллара за баррель, — говорит эксперт. — Ситуация на нефтяном рынке негативная: европейские локдауны приведут к сокращению потребления топлива, с одной стороны, а рост добычи прежде всего Ливией и Ираном способствует созданию профицита предложения — с другой».

Теперь целью движения нефти является район 35 долларов за баррель, прогнозирует аналитик, не исключая, что нефть уйдет еще ниже, в том числе на усилении хеджирования нефтепроизводителями цен будущих поставок.

«Поэтому сегодня российский рынок акций будут тянуть вниз бумаги нефтегазового сектора, которых очень много в индексе Мосбиржи. Сам же рублевый индикатор за прошлую неделю потерял 4,5%, показав худшую недельную динамику с середины апреля. Были пробиты поддержки 2 800 и 2 720 пунктов, теперь целью падения является район 2 600», — заключает эксперт.



