Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара повысился на 68 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составил 80,21 рубля впервые с марта. Евро подорожал на 49 копеек, курс составил 93,37 рубля. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,19 рубля (плюс 66 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 93,36 рубля (плюс 74 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром на дешевеющей нефти у рубля нет шансов укрепиться к доллару до выборов в США. По его словам, на сегодняшний день уровень сопротивления находится на уровне 80,3 рубля за доллар. После него покупатели нацелятся на уровень 82 рубля за доллар, прогнозировал эксперт.

«За прошлую неделю рубль ослаб к доллару на 4,7%. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке «Форекс» падение рубля продолжается, «россиянин» снижается еще на 0,4%. Преградой для падения рубля является отметка 80, но ее пробоя исключать нельзя. В целом же курс российской валюты будет определять Банк России своим объемом валютных интервенций. Пока складывается впечатление, что ЦБ склонен максимально сдерживать девальвацию», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.