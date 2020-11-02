Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в III квартале вырос на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 8,2 тыс. рублей (во II квартале 2020 года — 7,88 тыс. рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер микрозайма вырос символически — на 0,1% (в III квартале 2019 года — 8,19 тыс. рублей).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (10,6 тыс. рублей), Белгородской (9,9 тыс. рублей) и Ростовской (9,7 тыс. рублей) областях, в Санкт-Петербурге (9,2 тыс. рублей) и Ставропольском крае (9,1 тыс. рублей).

В большинстве регионов страны был отмечен рост среднего чека микрозайма, а самую высокую его динамику продемонстрировали Белгородская область (плюс 16%), Красноярский край (плюс 9,4%), Саратовская область (плюс 8,8%), Москва (плюс 6,9%), а также Кемеровская область (плюс 6,8%). В ряде регионов средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе в Воронежской (минус 15,8%) и Тюменской (минус 4,9%) областях, а также в Республике Татарстан (минус 0,2%).