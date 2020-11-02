ФорБанк предлагает вклад «Проценты вперед».

Срок депозита — 367 дней. Минимальная сумма — 1 млн рублей, максимальная — 10 млн рублей. Доходность составит 4,5—4,75% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется единовременно в первый рабочий день, следующий за днем заключения договора вклада, путем зачисления суммы начисленных процентов на счет пластиковой карты.