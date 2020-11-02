Двухсторонняя межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству России и Китая сейчас работает над 70 значимыми проектами в разных сферах. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на шестом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

«В портфеле двусторонней межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся 70 значимых проектов самых разных сфер. Высокой динамикой характеризуется развитие межрегионального взаимодействия. Соглашениями о сотрудничестве сегодня связаны почти 400 партнерских пар на уровне регионов и муниципалитетов», — сказала Матвиенко, отметив, что актуальной задачей «является тщательный анализ хода выполнения имеющихся договоренностей».

Спикер Совфеда констатировала, что между Москвой и Пекином «налажен постоянный насыщенный политический диалог, который определяет общий климат российско-китайских отношений по всем направлениям». Также «в положительном ключе развивается экономическое сотрудничество, растет двусторонний торговый оборот», Китай «продолжает оставаться главным торговым партнером России».