Энерготрансбанк со 2 ноября ввел вклад «Юбилейный».

Он открывается на 330 и 530 дней. Доходность составит 4,75% и 5% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

Пополнение не предусмотрено. Возможны расходные операции до 30% от суммы депозита на момент открытия. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока на текущий счет.

При открытии онлайн процентные ставки будут повышены на 0,15 процентного пункта.