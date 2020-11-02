Юг-Инвестбанк ввел два новых вклада — «Лучший выбор» и «Основной».



Депозит «Лучший выбор» открывается на 550 дней под 4,7% годовых. При досрочном расторжении договора проценты до 90 дней (включительно) выплачиваются по ставке вклада до востребования, с 91-го по 270-й день — 4,2%, с 271-го по 549-й день — 4,5% годовых.

Срок депозита «Основной» составляет 730 дней. Проценты начисляются по периодам: за 365 дней (включительно) нахождения денежных средств во вкладе — 4,8%, с 365-го по 730-й день — 4,3% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,55% годовых.

При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете менее 365 дней, проценты выплачиваются: до 90 дней (включительно) — по ставке вклада до востребования, с 91-го по 364-й день — 4% годовых.

При нахождении средств на депозите 365 и более дней: 365 дней (включительно) — 4,8%, с 366-го по 730-й день — 4,3% годовых.

Минимальная сумма вкладов — 20 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются в течение 95 дней (включительно) суммами от 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.