Почти три четверти россиян (73%) в период пандемии коронавируса задумались о необходимости иметь накопления, а 38% уже начали откладывать небольшие суммы, следует из совместного исследования «Сбербанк страхования жизни» и портала «Рамблер», проведенного в конце октября.



Почти половина (49%) участников опроса сообщили, что в период пандемии начали инвестировать или откладывать деньги: 38% россиян заявили, что начали откладывать небольшие суммы денег в накопления, 3% — стали начинающими инвесторами, еще 8% — начали и копить, и инвестировать.

21% россиян признались, что не инвестируют и не копят, но планируют это делать. Оставшиеся 30% респондентов заявили, что в 2020 году не планируют начинать формировать накопления.

В ходе опроса респонденты также ответили на вопрос, какие инструменты для инвестиций и накоплений им ближе. Для 51% россиян это вложения в недвижимость, остальные 49% предпочитают пользоваться банковскими финансовыми инструментами. 22% из них выбирают вклады, еще 14% россиян готовы пользоваться вкладами и другими альтернативными инструментами, 13% — различными инвестиционными инструментами — как с помощью управляющих компаний, так и самостоятельно.

«Говорить об устойчивом изменении паттернов поведения россиян в отношении инвестиций и накоплений, наверное, пока еще рано. В периоды неопределенности люди действительно более склонны к накоплениям, но большинство возвращается к привычному образу жизни, когда ситуация стабилизируется. Тем не менее очевидно, что интерес к теме инвестиций и накоплений вырос значительно», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов.

