Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом она написала в понедельник в Instagram по итогам пленарной сессии форума «Сообщество».

«Считаю необходимым индексировать пенсии работающих пенсионеров», — написала Москалькова.

Минфин считает справедливым повышать пенсию только неработающим пенсионерам Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В начале октября президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение Кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. Фракция «Единая Россия» в свою очередь также подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров, они были направлены в правительство РФ.