Правительство России разрешит молодым семьям оформлять через Единый портал государственных услуг выплаты, связанные с покупкой квартиры или дома. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

«Внесем изменения в нормативные акты, теперь молодые семьи, которые получают социальные выплаты на приобретение квартиры или дома, смогут подавать все необходимые для этого документы в режиме онлайн через Единый портал государственных услуг, — отметил он. — Соответствующее постановление подготовлено».

Глава Кабмина отметил, что необходимо сделать получение госуслуг быстрым и необременительным. «Многие государственные услуги, которые традиционно требовали сбора множества документов и личных визитов, уже стали доступны онлайн, — констатировал он. — Сегодня самые активные пользователи услуг — молодые люди».

