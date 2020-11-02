НС Банк ввел вклад «Перспективный». Сроки депозита: 181, 365 и 732 дня.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,4 млн рублей. Проценты с первого по 90-й день начисляются по ставке 4,75%, с 91-го по 181-й день — 5%, со 182-го по 365-й день — 5,25%, с 366-го по 732-й день — 5,5% годовых. Средняя годовая процентная ставка на 181 день составит 4,88%, на 365 дней — 5,06%, на 732 дня — 5,28%.

Пополнение допускается в течение первых 90 дней срока действия депозита. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежеквартально на счет банковской карты.

При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период сохраняются. Оформить депозит можно до 31 января 2021 года.