Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает недопустимым применение новой методики расчета прожиточного минимума, предложенной в рамках правительственного законопроекта. Такое мнение выразил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

«Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по «плохой» методике, которую мы много критиковали, все-таки тем не менее отталкивался от необходимых расходов гражданина, сейчас предлагается считать прожиточный минимум от доходов гражданина, не от расходов», — сказал он на итоговом форуме «Сообщество», отметив, что это предложение пока не утверждено окончательно, однако профсоюзы считают, что его принятие «недопустимо».

Он добавил, что самое главное — это то, от чего в новой методике будут отталкиваться: от расходов или от доходов, подход к определению которых может быть различным. «Все эти виртуальные цифры: медианная зарплата, средняя зарплата — это все то, что счетно получается по-разному», — сказал Шмаков.

Минтруд: МРОТ и прожиточный минимум при новой методике будут расти быстрее инфляции По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.



Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ранее рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, со следующего года эти показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост на 3,7%).