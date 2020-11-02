Банк России установил официальные курсы валют на 3 ноября.

Курс доллара повысился на 1 рубль 24,26 копейки, составив 80,5749 рубля (79,3323 рубля на 2 ноября). Курс евро вырос на 1 рубль 12,86 копейки, до 93,757 рубля (с 92,6284 рубля на 2 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,45 рубля (плюс 92 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:15 мск стоил 93,66 рубля (плюс 1 рубль 4 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 79,87 до 80,95 рубля за доллар и от 92,95 до 94,14 рубля за евро.