Агентство по страхованию вкладов с 3 ноября начинает расчеты с вкладчиками Росбизнесбанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 298,7 млн рублей могут обратиться порядка 630 вкладчиков, в том числе 138 вкладчиков — юридических лиц — на сумму 41,6 млн рублей.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк. Список подразделений банка-агента, участвующих в выплатах, опубликован на сайте АСВ.

Россельхозбанк будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) в течение не менее одного года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении Росбизнесбанка ликвидационных процедур. Таким образом, за страховым возмещением можно обратиться в любое удобное время.

Агентство просит вкладчиков учитывать эпидемиологическую обстановку и по возможности воздержаться от обращения в банк-агент в периоды повышенной нагрузки, в том числе в первые дни выплат. Вкладчики могут с 3 ноября воспользоваться электронными сервисами АСВ, размещенными на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), и получить информацию о размере причитающегося и выплаченного возмещения. Для получения услуг можно использовать баннер, размещенный на главной странице официального сайта агентства, либо выбрать соответствующую услугу на портале ЕПГУ.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 октября 2020 года (дата отзыва лицензии у Росбизнесбанка).