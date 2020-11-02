Две новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Московской и Владимирской областях. Соответствующие постановления, подготовленные Минэкономразвития России, подписаны правительством РФ.

«За счет предложенных инвесторам в рамках ОЭЗ льгот и преференций регионы смогут привлечь более 12 миллиардов рублей инвестиций на первом этапе. Учитывая интерес инвесторов к ОЭЗ, нет сомнений, что первоначальные планы будут перевыполнены», — отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.



В Московской области будет создана ОЭЗ промышленно-производственного типа «Максимиха» в городском округе Домодедово. В рамках ОЭЗ планируется создание крупнейшего транспортно-логистического хаба и производственно-распределительного центра на юге московской агломерации, который обеспечит около 5% от общего грузооборота московского железнодорожного узла.

Проект реализуется совместно с группой ВТБ, на первом этапе реализации заявлены два якорных инвестора, которые готовы вложить более 10 млрд рублей инвестиций и создать около 550 новых рабочих мест. Налоговая отдача от реализации инвестиционных проектов двух первых резидентов составит около 1,3 млрд рублей налоговых и таможенных платежей к 2030 году.

Во Владимирской области планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1» на территории Ковровского района, где за счет средств частного инвестора строится новый город. Общий объем инвестиций пяти будущих резидентов ОЭЗ «Доброград-1» на первом этапе составит около 2,6 млрд рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест. В рамках ОЭЗ планируется организация производств пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, а также деталей для машиностроительной отрасли. Налоговая отдача от реализации проектов составит 5,3 млрд рублей налоговых и таможенных платежей к 2030 году.