Гражданин РФ Александр Бровко приговорен в США к восьми годам тюрьмы по обвинению в причастности к интернет-мошенничеству. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, распространенный в понедельник американским Минюстом, приговор был вынесен 30 октября.

«Гражданин России был приговорен к восьми годам тюрьмы за участие в сложной схеме, направленной на кражу конфиденциальных личных и финансовых данных и торговлю ими в криминальном онлайн-подполье, что привело к потерям в размере более 100 млн долларов», — утверждают американские власти. По их мнению, Бровко занимался указанной деятельностью «более десяти лет».



Согласно заявлению Минюста, 36-летний Бровко, ранее являвшийся гражданином Чехии, в феврале этого года признал себя виновным в «сговоре с целью банковского (мошенничества) и мошенничества с использованием электронных средств». «Согласно документам суда, Бровко был активным членом нескольких элитных онлайн-форумов, предназначенных для русскоговорящих киберпреступников», — сказано в сообщении. Из него следует, что на таких форумах участники могли обмениваться «своими преступными инструментами и услугами».