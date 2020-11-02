Проинфляционное влияние ослабления рубля может сохраниться в ближайшие месяцы, считают в Банке России. Об этом говорится в опубликованном регулятором в понедельник докладе о денежно-кредитной политике .

Центробанк отмечает, что в III квартале 2020 года инфляция формировалась под влиянием разнонаправленных факторов различной природы: смягчения режима социального дистанцирования и сопровождавшего его восстановления экономической активности и спроса, который в целом все равно оставался относительно слабым, ослабления рубля, включая лаговые эффекты, расширения предложения продовольствия.

В частности, смягчение ограничений на торговлю, продолжившееся в III квартале, сопровождалось переносом в ценовую динамику ослабления рубля, в том числе произошедшего в конце I квартала и во II квартале. Эффект переноса в первую очередь наблюдался в росте цен на непродовольственные товары, импортируемые или с заметной импортной составляющей в цене. Годовой темп роста цен на них возрос. Среднемесячный прирост цен в целом на непродовольственные товары в III квартале был выше, чем во II квартале, и в аннуализированном выражении превышал 4%. При этом размер эффекта переноса оставался в целом относительно низким.

«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе», — пишет регулятор в докладе о ДКП.

Основным фактором, сдерживающим рост цен, останется консервативный потребительский спрос, полагают в ЦБ. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,9—4,2% в 2020 году. В 2021-м ожидается инфляция на уровне 3,5—4%, в последующие годы — вблизи 4%.



При этом в Центробанке не исключают, что «под воздействием устойчиво слабого потребительского и инвестиционного спроса, а также снижения нефтегазовых доходов в экономике инфляция в России может опуститься заметно ниже уровня, прогнозируемого в базовом сценарии. Более низкий уровень доходов домохозяйств также будет способствовать дезинфляционным тенденциям».