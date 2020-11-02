Американская экономика столкнется с серьезными трудностями в следующие несколько месяцев после запланированных на 3 ноября всеобщих выборов в США в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом и истечением срока действия федеральной программы экономического стимулирования, а также возможным политическим тупиком. Об этом говорится в статье в The Washington Post, содержание которой приводит ТАСС.

Значительные проблемы, по словам опрошенных изданием экспертов, могут затронуть сектора туризма и путешествий, авиаперевозок, ресторанный и гостиничный бизнес, а также привести к дальнейшему падению доходов нефтяной отрасли, которая и без того находится в тяжелом состоянии из-за низких цен на нефть. Миллионы американцев также рискуют лишиться электричества и водоснабжения из-за неоплаченных счетов за коммунальные услуги. Кроме того, срок федеральной программы защиты от выселения из-за нехватки средств у арендующих жилье американцев, среди которых, в частности, студенты и безработные, истекает к концу года.

Большинство трудностей связаны с тем, что проводившиеся несколько месяцев переговоры между Белым домом и контролирующими палату представителей конгресса США демократами о новом пакете чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США. Однако практически все эти средства уже потрачены, сроки программ помощи подходят к концу, в то время как стороны не могут договориться о новом пакете мер стимулирования экономики. Так, среди прочих расхождений демократы добиваются выделения на такой пакет стимулов примерно 2,2—2,4 трлн долларов, а республиканцы — порядка 1,9 трлн. Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявили, что будут добиваться принятия мер по оказанию помощи экономике страны в течение ноября и декабря, но компромисс оказался труднодостижимым.



«Все признаки указывают на то, что нас ждет худшее, в то время как ситуация в Вашингтоне также становится еще хуже и намного более ужасной», — считает экономический эксперт из Американского института предпринимательства Майкл Стрейн.