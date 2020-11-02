Телекоммуникационный оператор «МТС» продает своему крупнейшему акционеру — АФК «Система» 100% акций «Энвижн Груп» (NVision) за 401 млн рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки. Об этом в понедельник объявили в МТС.

Сумма сделки определена на основе независимой оценки KPMG, указано в релизе.

Как уточняется, телеком-компания продает «Системе» активы «Энвижн Груп», связанные с бизнесом системной интеграции, за исключением тех, которые участвуют в формировании продуктового портфеля МТС. Биллинговая система FORIS BSS/OSS, которая ранее была активом «Энвижн Груп», также остается в МТС.



Компания «МТС» получила все необходимые для сделки разрешения и одобрения, подчеркивается в релизе.

РБК в опубликованном позже в понедельник материале напоминает, что мобильный оператор приобрел «Энвижн Груп» у «Системы» в 2015 году. Из материалов МТС следует, что компания заплатила за актив 11,2 млрд рублей.

Как пояснил представитель МТС Алексей Меркутов, разница между нынешней оценкой стоимости «Энвижн Груп» и той суммой, которую оператор заплатил за компанию пять лет назад, связана как раз с тем, что МТС оставляет у себя биллинговую систему, которая позволяет выставлять счета за услуги связи абонентам и которая составляла основную стоимость актива в 2015 году. Меркутов отметил, что основная цель приобретения «Энвижн Груп» была в интеграции собственной биллинговой системы в периметр МТС.



По словам Меркутова, оператор продал «Энвижн Груп» обратно, поскольку ее активы «не связаны с формированием продуктового портфеля, требуют дополнительных инвестиций и не являются приоритетными с точки зрения реализации стратегии компании».