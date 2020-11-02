Телекоммуникационная компания «МТС» и МТС Банк объявили об объединении двух мобильных приложений — «МТС Деньги» и «МТС Банк». Новое мобильное приложение станет единой витриной для всех цифровых финансовых сервисов экосистемы МТС, поясняется в релизе оператора.

Объединенное приложение «МТС Банк» доступно для скачивания или обновления в App Store и Google Play. Запуск состоялся на базе приложения «МТС Деньги», привычные функции которого сохранены, а к ним добавлены новые возможности: привязка карт любых банков для оплаты и переводов, платежи по QR-коду, подписка на неоплаченные счета, установка Touch/Face ID для входа, оплата в одно касание с Apple/Google/Samsung Pay, оформление карты, кредита, рефинансирования, счета или вклада, мгновенные переводы по номеру телефона без комиссии клиентам любых банков и многое другое, поясняется в релизе.



При обновлении все настройки действующих пользователей отдельных приложений «МТС Деньги» и «МТС Банк» будут сохранены в новой версии. Автоплатежи, шаблоны и все банковские продукты сохранятся и будут доступны для использования сразу после обновления. Дополнительных настроек не потребуется.