На борьбу с кризисом десять регионов получили из федерального бюджета более 40% от общей суммы дополнительной поддержки, пишут «Известия» . Это следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям. Всего субъектам положено 300 млрд рублей, 200 млрд из них уже доведены до бюджетов. Больше остальных перечислили в Татарстан (13,6 млрд рублей), Краснодарский край (11,7 млрд рублей), Свердловскую область (9,9 млрд рублей), Башкортостан (9,7 млрд рублей) и Кемеровскую область (9 млрд рублей).

Меньше всего денег получили Ингушетия (27 млн рублей), Алтай (154 млн рублей), Тыва (195 млн рублей), Ненецкий АО (216 млн рублей) и Калмыкия (236 млн рублей). Части регионов не перечислили деньги: Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской, Тюменской, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям, Ханты-Мансийскому, Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам. Как заявили в Минфине, средства распределялись по единой методике, которая обсуждалась с регионами и была одобрена консультативной комиссией Госсовета и правительственной комиссией по региональному развитию. Поддержка осуществлялась исходя из фактического снижения поступления налоговых и неналоговых доходов.

Мишустин заявил о продлении ряда мер, принятых на фоне пандемии Также приоритетом является поддержка отстающих регионов.

В Новгородской, Курской, Калужской областях и Марий Эл заявили, что пока поддержки из центра недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать потери этого года, но еще ожидается третий транш помощи. В Мурманской области сообщили, что поддержка в полной мере компенсировала потери региона. В Московской области уточнили, что получили 1,9 млрд рублей, а потратили уже 51 млрд рублей на борьбу с последствиями кризиса. В Самарской области напомнили, что кроме поддержки в рамках трех траншей на стабилизацию бюджетов регион получил еще 10 млрд безвозмездной помощи из центра на поддержку экономики.

По словам экспертов, ситуация с региональными финансами не всегда совпадает с тяжестью пандемической обстановки. Хотя подход Минфина к распределению поддержки между регионами носит субъективный характер и в целом мог бы быть более прозрачным, он выглядит достаточно адекватным. На первый взгляд может показаться странным, что, например, Чукотка, Амурская или Магаданская области вовсе не получили денег, но поддержку регионам необходимо рассматривать во всем комплексе, вместе с другими видами помощи: субсидиями, регулярными дотациями и так далее, отметили эксперты. Также нужно учитывать различную динамику доходов региональных бюджетов, а у этих трех отмечался рост налоговых поступлений, пояснили они.