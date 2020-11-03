Минцифры сообщило ФАС, что не может согласовать предлагаемые изменения в законе «О защите конкуренции», известные как пятый антимонопольный пакет, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали в министерстве. В предмет регулирования пятого антимонопольного пакета попадают исключительно маркетплейсы и агрегаторы.

Участники IT-рынка опасаются, что в перспективе ФАС сможет трактовать понятия законопроекта расширительно, следует из их письма в Минцифры. Так, в проекте предлагается ввести запрет монополистической деятельности при «заключении сделок посредством программ для ЭВМ», но это понятие «расплывчато и неконкретно», к нему может быть отнесена любая сделка в сфере электронной коммерции, указывается в письме. Также законопроект предлагает введение санкций за несвоевременное выполнение предписаний службы, что «предоставляет широкое пространство для маневра со стороны ФАС и не оставляет компаниям возможности для симметричной защиты», полагают участники рынка.

Минэкономразвития не одобрило инициативу ФАС об усилении конкурентного регулирования IT-отрасли Для IT-компаний поправки ФАС будут означать отмену антимонопольного иммунитета.

По словам заместителя председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, законопроект, по сути, нужен, чтобы расширить сферу деятельности базовых антимонопольных норм на цифровые рынки. Сама по себе идея законопроекта логична, но в результате двухгодичной проработки в нем появилось много правовой неопределенности, поэтому предлагаемые им меры могут работать «либо плохо, либо избирательно», подчеркивает Семенов.

В частности, отмечает эксперт, в последней версии проекта появился новый критерий доминирующего положения — «воздействие за счет количества совершаемых сделок при посредничестве этого лица». Он и становится определяющим для нового регулирования, хотя подобной нормы не было ни в законе «О торговле», ни в законе «О защите конкуренции». Однако, по мнению эксперта, непонятно, например, как такой критерий будет действовать в случае со сделками внутри компьютерных игр, которые не влияют на реальный оборот товаров, хотя своим количеством могут превосходить сделки крупнейших интернет-компаний.