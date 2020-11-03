Банк России приказом от 2 ноября 2020 года отозвал две лицензии у ООО «Транснациональная страховая компания» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1688) и лицензию у потребительского общества взаимного страхования «Саклау» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4202). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, у Транснациональной страховой компании отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — поясняется в уведомлении.

У «Саклау» отозвана лицензия на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации. Данное решение также принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Решения вступают в силу со дня размещения соответствующей информации на официальном сайте регулятора, то есть со вторника, 3 ноября.

