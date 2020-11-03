Резкое ослабление рубля, случившееся в понедельник, подогреет интерес россиян к покупке наличной иностранной валюты, считают опрошенные РИА Новости аналитики. По их мнению, в банки евро и доллары население не понесет.

Курс рубля на Московской бирже в понедельник обновил очередные антирекорды: доллар превысил 80 рублей впервые с конца марта, а евро — 94 рубля, чего не было с декабря 2014 года.

«В такой ситуации нельзя исключать, что произойдет наращивание объема наличной валюты на руках у населения. При этом американский доллар останется наиболее популярной иностранной валютой», — полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Спрос на валюту со стороны населения, конечно, может увеличиться, вопрос в объеме у россиян свободных средств для конвертации, отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

«Маловероятно то, что население понесет потом эти средства в банки. Ставки по валютным депозитам не просто низкие, они находятся на околонулевых значениях, поэтому особого смысла нести их в банки нет. Банки, в свою очередь, будут удерживать ставки на низком уровне, что позволит сбалансировать спрос и предложение на валютные депозиты», — ожидает эксперт.

Ситуация, когда население увеличивает вложения в наличную валюту, а банки не заинтересованы в ее привлечении на счета и депозиты, плоха тем, что часть сбережений физлиц оказывается выключена из инвестиционного процесса, предупреждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

«Это снижает потенциал экономического роста, по крайней мере в краткосрочной перспективе, пока не начался обратный процесс конвертации этих сбережений в рубли. Кроме того, эти наличные доллары и евро подпитывают теневую экономику, а это затрудняет борьбу с ней», — пояснил он.