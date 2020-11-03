Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,83% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 760,31 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,97% и равнялся 1 079,69 пункта.

Российский рынок акций в понедельник сумел сильно отскочить, но пока это воспринимается лишь как отскок на падающем рынке — нисходящий тренд остается в силе, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным, и откроемся мы в районе вчерашнего закрытия глобальных торгов. Скорее всего, не увидим мы и значительного изменения западных индексов в течение дня — инвесторы займут выжидательную позицию накануне объявления итогов голосования по следующему президенту США», — комментирует эксперт.

В таких условиях, замечает он, сложно давать какие-то рекомендации. Завтра в связи с праздником в России торгов не будет, и есть большая вероятность, что четверг начнется с существенного гэпа, заключает аналитик.