Падение потребительских расходов в России в период с 26 октября по 1 ноября снова ускорилось. Изменение составило 10,8% в годовом выражении после снижения менее чем на 2% неделей ранее. Такие данные представил аналитический портал СберБанка «СберИндекс».

Общая динамика оказалась худшей с конца мая, в том числе для расходов в непродовольственных товарных категориях (минус 5% в годовом выражении), а также для сектора услуг (минус 32%).

Индекс потребительской активности SberIndex.ru за неделю потерял 2,3 пункта и опустился до 71,3 пункта.

«Структура трат россиян говорит о том, что потребители стараются снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции», — отмечают аналитики «СберИндекса» .

Так, траты на продукты питания оказались выше, чем в это же время год назад (плюс 3,1%), сохраняется высокий спрос на лекарства и медицинские товары (плюс 34,3%).

Количество активных торговых точек в непродовольственных товарах и в секторе услуг сократилось за неделю на 0,5%.

По итогам всего октября снижение спроса на товары и услуги составило 2,7% в годовом выражении. Последняя неделя месяца традиционно меньше других по объемам, а воскресенье пришлось уже на ноябрь. Из-за этого влияние на общий результат было невелико, отмечают аналитики.