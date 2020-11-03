Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Почты России из-за продолжения взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах РФ. Об этом говорится в сообщении службы.

«Дело в отношении Почты России возбуждено по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», — отметила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.



Ранее ФАС России выдала организации предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в случае, если посылки направляются в/из отделений почтовой связи в населенных пунктах, которые круглогодично являются труднодоступными. Однако Почта России не исполнила предупреждение в установленный законом 10-дневный срок.

В ведомстве отметили, что заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела назначено на 17 ноября 2020 года.

